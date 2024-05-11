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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إضافي في صفوفه شمالي غزة ويكشف حصيلة جديدة لقتلاه

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إضافي في صفوفه شمالي غزة ويكشف حصيلة جديدة لقتلاه
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت مقتل جندي إضافي في صفوفه بمعارك شمال غزة، كاشفا عن حصيلة جديدة لقتلاه.

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وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب أرييل تسيم 20 عاماً من موديعين، مقاتل في الكتيبة 931، لواء ناحال، لافتا إلى أنه قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إضافي في صفوفه شمالي غزة ويكشف حصيلة جديدة لقتلاه
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وأمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه في المعارك بقطاع غزة، موضحا أن الجنود من لواء ناحال، وقتلوا في معارك بشمال قطاع غزة.

المصدر: RT

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