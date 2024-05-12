صافرات الإنذار تدوي في سيدروت بعد هجوم صاروخي لـ"القسام" على المدينة

دوت صافرات الإنذار في سيدروت في غلاف قطاع غزة بعد هجوم صاروخي تعرضت له المدينة من قطاع غزة.

وقالت كتائب "القسام" في بيان أنها قصفت "مغتصَبة سديروت برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين".

وأعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن تحذير من إطلاق الصواريخ والقذائف في سديروت وإيبيم ونير عام.

يأتي ذلك بعد سقوط صاروخين على سديروت والمنطقة المحيطة بها في وقت سابق من اليوم الأحد. كما تم قصف كيبوتس نيريم.

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تأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء هجوم واسع على شمال غزة وطلب من السكان إخلاء المنطقة نحو غرب مدينة غزة.

وقال القيادي في حماس عزت الرشق أن "الحرب التي يخوضها نتنياهو وجيشه عبثية وبلا أهداف، وباتت تدور في حلقة مفرغة".

وأعلنت كتائب "القسام" تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي المتوغل في الشمال من بينها تفجير منزل مفخخ بجنود إسرائيليين هربوا إلى داخله بعد هجوم مركب في جباليا، بالاضافة إلى تفجير عبوة رعدية بقوة إسرائيلية واستهداف ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا، مؤكدة إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

المصدر: RT