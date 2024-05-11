تقدم روسي بمقاطعة خاركوف.. وماكرون يستنجد بأوروبا لدعم كييف

مع استمرار تقدمها على خطوط الجبهة، تمكنت قوات الشمال والغرب الروسية من تحرير خمس بلدات بمقاطعة خاركوف وبلدة سادسة في جمهورية دونيتسك

في تقدم مكن القوات الروسية من تعزيز مواقعها على الخطوط الأمامية وإبعاد القوات الأوكرانية القرى المحاذية لمقاطعة بيلغورود الروسية.

بموازاة ذلك وافقت الولايات المتحدة على منح نظام كييف دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة أربعمائة مليون دولار تشمل صواريخ لمنظومات باتريوت وراجمات هيمارس مع ذخيرتها بالإضافة لأنظمة صاروخية محمولة.

وفيما تتداول بعض التقارير معلومات حول مشاركة عناصرَ من الفيلق الأجنبي الفرنسي في دعم القوات الأوكرانية، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في ألا تضطر فرنسا لدخول الحرب، مجددا حتمية عدم السماح لروسيا بتحقيق نصر حاسم في أوكرانيا.

فما هي أبعاد وأهداف التقدم الروسي في هذه المرحلة؟ وهل المساعدات العسكرية الغربية قادرة على قلب معطيات الميدان؟

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