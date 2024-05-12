سلطان البهرة يشكر مصر على منح طائفته فرصة تطوير أشهر مساجد البلاد (صور)

شكر سلطان البهرة مفضل سيف الدين مصر على منح طائفته فرصة تطوير أشهر مساجد البلاد.

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وتحدث سلطان البهرة من مسجد السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد أعمال التطوير، قائلا: "نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله.. أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.

وأضاف خلال كلمته أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "السيدة زينب لها مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة.. وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين.. واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: "يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً".

وتابع سلطان البهرة: "أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة.. ويبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء.. وأشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب.. وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها فى إنارة بيوت الله".

المصدر : اليوم السابع