الشرطة التونسية تلقي القبض على محامية بسسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للدولة

ألقت الشرطة التونسية، اليوم السبت، القبض على المحامية سنية الدهماني، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد والدولة.

وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة بأنه تم مساء اليوم السبت تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سنية الدهماني.

ونقلت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" عن زيتونة أنه "يهم النيابة العمومية أن توضح بأن الأمنيين المكلفين بتنفيذ بطاقة الجلب تولوا تطبيقها احتراما لمضمونها وانفاذها على أرض الواقع لحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، مؤكدا في الٱن نفسه على "احترام كافة الاجراءات القانونية".

ولفت زيتونة إلى أن التتبعات المثارة ضد الدهماني والتي قال إنها كانت بـ"حالة فرار لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة".

من جهة أخرى أوضح زيتونة أن الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي هما بصدد التحقيق حاليا لدى إحدى الفرق الوطنية تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤكدا انه سيتم الإعلام بمٱلات الأبحاث والمستجدات في شأنهما لاحقا.

المصدر: تونس إفريقيا للأنباء