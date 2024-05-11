بيان سعودي بعد تبني "الجمعية العامة" قرارا حول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة (صورة)

أعلنت الخارجية السعودية ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقر بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاقها ومنحها حقوقا ومزايا إضافية.

وجاء في بيان الخارجية السعودية على منصة "إكس": "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاقها".

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة ٤ من ميثاقها pic.twitter.com/tkEvbhwQBl — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 10, 2024

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بالأغلبية قرارا يدعو إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذا الطلب، بعدما منع الـ"فيتو" الأمريكي تبني المجلس مشروع قرار مماثل قدمته الجزائر الشهر الماضي.

المصدر: RT