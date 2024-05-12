مرتزق أمريكي يكشف انخفاض عدد المرتزقة في أوكرانيا إلى ثلثهم
أفادت بوابة "Business Insider" نقلا عن العسكري الأمريكي كارل لارسون، الذي شارك في القتال في أوكرانيا صيف 2022، بأن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا قد انخفض بنسبة الثلثين.
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وبحسب لارسون، فإن نصف المرتزقة الذين يصلون الآن هم من دول أمريكا اللاتينية على أمل كسب المال.
واعترف لارسون أيضا بأنه أثناء وجوده في أوكرانيا، فهم أن المرتزقة الأجانب لن يتمكنوا من إيقاف القوات الروسية ولن يتمكنوا إلا من تأخير تقدمها "لمدة ساعة ربما".
وأضاف أن العديد من المرتزقة لقوا حتفهم نتيجة هجمات الطائرات الروسية بدون طيار.
وفي 25 أبريل الماضي أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن "أكثر من 3100 من المرتزقة يشاركون في القتال إلى جانب أوكرانيا، وجاءت الغالبية العظمى منهم من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وأوروبا وجورجيا".
المصدر: تاس