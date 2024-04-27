ضابط استخبارات سابق يكشف عن عدد القتلى الفرنسيين المرتزقة في أوكرانيا

أشار ضابط الاستخبارات الفرنسي السابق نيكولا سينكويني إلى أن باريس اضطرت للاعتراف بمقتل "عدد قليل من المرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا" نتيجة للضغط الإعلامي، فيما عددهم أعلى بكثير.

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وأضاف سينكويني في حديث لوكالة "نوفوستي": "بين القتلى الـ75 الذين نشرت أسماؤهم، أكدت السلطات الفرنسية مقتل 11 منهم فقط، نتيجة لضغط وسائل الإعلام التي اهتمت بهذه القضية".

وأكد أن عدد الفرنسيين الذين قتلوا في أوكرانيا أكبر بكثير، وأنه يواصل البحث عن أي معلومات عنهم.

وقال: "يخبرنا الفرنسيون في مراسلاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي عن مقتل شخصين آخرين على الأقل، وبين الذين نشرت أسماؤهم شخصان آخران صامتان بشكل مريب وغائبان منذ عدة أشهر".

وفي وقت سابق نشر سينكويني قائمة بأسماء قتلى وجرحى فرنسيين قاتلوا إلى جانب قوات كييف في أوكرانيا.

وتضم القائمة أسماء 75 شخصا يقول سينكويني إنه تم التعرف عليهم بدقة أو تحت أسماء مستعارة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في مارس الماضي أن 13387 مرتزقا وصلوا إلى أوكرانيا خلال العامين الماضيين للقتال إلى جانب كييف، وأنه تم القضاء على 5962 منهم حتى الآن.

المصدر: نوفوستي