"حزب الله": استهدفنا انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي ‏بصواريخ "جهاد مغنية" الثقيلة الجديدة وأصبناه

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد أنه استهدف انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة ‏بصواريخ "جهاد مغنية" الثقيلة الجديدة، مؤكدا إصابته بشكل مباشر.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:25 من بعد ظهر اليوم الأحد، ‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ الثقيلة الجديدة (جهاد

مغنية) وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وجاء ذلك بعد بيان صدر عن "الحزب" في وقت سابق من اليوم وقال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:10 من بعد ظهر اليوم الأحد، آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية إضافة إلى استهداف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة هونين ‏المسماة "راميم" بالصواريخ الموجهة، وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير الآلية ‏والتجهيزات الأخرى".‏

جدير بالذكر أنه في 18 يناير 2015، قتل القيادي في حزب الله جهاد عماد مغنية والجنرال في الحرس الثوري الإيراني علي الله دادي وأربعة أخرون في غارة جوية إسرائيلية بهضبة الجولان السورية.

وعماد مغنية هو: قيادي راحل في "حزب الله" اللبناني.. كان قائد الجناح العسكري لحزب الله، ووفقا لتقارير أجنبية، اغتالته إسرائيل بالتعاون مع استخبارات الولايات المتحدة في دمشق عام 2008.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته "دعما لغزة" ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يؤكد "الحزب" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT