"عربدة وتدنيس مقدسات".. زاخاروفا تنتقد عروض يوروفيجن (فيديو)

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مسابقة يوروفيجن 2024 واصفة إياها بعروض "العربدة وتدنيس المقدسات".

وكتبت زاخاروفا عبر "تيليغرام":"تجاوزت عروض مسابقة يوروفيجن 2024 جميع طقوس العربدة والسحر وتدنيس للمقدسات".

مضيفة أن "طقوس احتضار وجنازة أوروبا الغربية تجري بسلاسة كالمعتاد، دون مفاجآت تذكر"، مشيرة إلى أن يوروفيجن 2024 تجاوزت جميع الطقوس الظلامية بنجاح دون أي مفاجآت.

ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو لعروض المشاركين في مسابقة يوروفيجن من مختلف البلدان في مدينة مالمو بالسويد، أظهر أن هذه العروض الغريبة لأشبه بطقوس الشعوذة أكثر منها عروض ترفيهية.

حيث ظهر أحد المشاركين في المقطع الذي نشرته خلال أدائه مصحوبا بموسيقى خلفية لإيجور كورنيليوك، والتي تم سماعها في حفلة الشيطان في مسلسل "السيد ومارغريتا".

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منذ بدايتها، أثارت مسابقة "يوروفيجن" لهذا العام، جدلا واسعا أيضا بسبب مشاركة إسرائيل، حيث كانت هناك مطالبات بإلغاء مشاركة إسرائيل في المسابقة على ضوء الأحداث الواقعة في قطاع غزة، إلا أن اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الذي ينظم مسابقة "يوروفيجن 24" أكد أنه يتبنى مبدأ "الموسيقى بعيداً عن السياسة" وتم السماح بإشراك شركة البث الإسرائيلية "كان" في المسابقة لهذا العام، فيما تم استبعاد روسيا منها.

ويشار إلى أنه تم استبعاد روسيا من مسابقة "يوروفيجن" أيضا عام 2022، وقبلها بعام تم استبعاد بيلاروس.

المصدر: RT