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السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة زينب: آل البيت وجدوا الأمن والأمان في مصر (فيديو+ صور)

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السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة زينب: آل البيت وجدوا الأمن والأمان في مصر (فيديو+ صور)
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الله أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي محمد لها، وأنه "عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به، كانت وجهتهم مصر".

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وأضاف الرئيس المصري خلال افتتاح مسجد السيدة زينب بعد ترميمه: "آل البيت وجدوا في مصر الأمن والأمان الذي كانوا ينشدونه، وهذا من فضل الله على مصر".

ورحب السيسي بسلطان طائفة البهرة ضيفا على مصر، موجها له التحية والتقدير والشكر على المشاركة في افتتاح وترميم الأضرحة الخاصة بالإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب.

وقال: "مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جدا ولها دلالة على حب آل البيت، ومصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة ممن مروا على مصر، وهناك تطوير لعدّة مساجد بداية من القلعة حتى السيدة نفيسة".

وأدى السيسي اليوم الأحد ركعتين تحية للمسجد فور وصوله إليه.

وتقوم طائفة البهرة في مصر بدور مهم في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة للمشاريع التنموية والخيرية التي تقوم بها في البلاد.

المصدر: RT

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