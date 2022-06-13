اندلاع حريق في مستشفى التوليد في دونيتسك نتيجة القصف الأوكراني

اندلع حريق في مستشفى التوليد في دونيتسك بعد سقوط قذيفة أطلقتها قوات كييف أثناء استهدافها العنيف لجمهورية دونيتسك الشعبية اليوم.

وقال مراسل وكالة "نوفوستي" "قصفت المدفعية الأوكرانية مركز دونيتسك الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة. وبعد القصف المكثف، يواصل الأطباء تقديم المساعدة".

وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفاء الحريق. وأدى القصف العنيف إلى تحطم نوافذ المبنى وتضرر السقف بشكل جزئي.

وبفضل الإجراءات السريعة للعاملين في المستشفى، تم تجنب وقوع ضحايا.

وأعلنت سلطات دونيتسك في وقت سابق أن أربعة مدنيين من الجمهورية لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون خلال اليوم الأخير، نتيجة قصف قوات كييف الأعنف منذ بداية النزاع.

المصدر: وكالات