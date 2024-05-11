إبعاد الناشطة المناخية غريتا بالقوة من مظاهرة لدعم فلسطين خلال مسابقة الأغنية الأوروبية

قامت الشرطة السودية بإبعاد الناشطة المناخية غريتا ثونبرغ بالقوة من ساحة هيلي ستاشونستورغ في مدينة مالمو جنوب البلاد، حيث كانت تشارك في مظاهرة دعما لفلسطين.

وتقع الساحة بالقرب من مجمع "Malmö Arena" للرياضة والحفلات الموسيقية، حيث تقام مسابقة الأغنية الأوروبية.

ووفقا لصحيفة "إكسبريسن" تحاول الشرطة صد المتظاهرين الذين ما زالوا يتوافدون.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الأجواء تزداد سخونة، ويمكن سماع شعارات مناهضة للشرطة.

وتأتي مساعدة رجال الشرطة السويدية من زملائهم في الدنمارك والنرويج، الذين تمت دعوتهم خصيصا للمساعدة في الحفاظ على النظام في أثناء المنافسة.

المصدر: نوفوستي