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مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في أعنف قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

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مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في أعنف قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك
Legion-Media
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أعلن سلطات كييف أن أربعة مدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون خلال اليوم الأخير، نتيجة قصف قوات كييف الأعنف منذ بداية النزاع.

وقال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار: "لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حي بودينوفسكي في دونيتسك، حيث سقطت القذائف على السوق، كما قتلت امرأة في ليوبوفكا".

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وأضاف: "وجرح 15 شخصا في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك وأربعة في كويبيشيفسكي وشخص واحد في جورلوفكا".

وتابع "لم يُسجل مثل هذا الهجوم غير المسبوق من حيث القوة والكثافة ومدة الهجوم على عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية خلال فترة النزاع المسلح بأكملها. حيث أنه وفي غضون ساعتين، تم إطلاق ما يقرب من 300 صاروخ وقذيفة مدفعية".

المصدر: تاس

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