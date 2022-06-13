الأمم المتحدة تعلق على استهداف القوات الأوكرانية سوقا شعبية في دونيتسك: ندعو للامتثال للقانون الدولي

علّقت الأمم المتحدة على استهداف التشكيلات المسلحة الأوكرانية سوقا شعبيا في مدينة دونيتسك راح ضحيته عددا من المدنيين، داعية إلى الامتثال للقانون الدولي وضمان سلامة المدنيين.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "القصف والتفجير بشكل يومي يؤدي إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وعانت مناطق تقع بجوار منشآت الأمم المتحدة من القتال".

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وأضاف: "على سبيل المثال، أصيب سوق ومبنى سكني في دونيتسك صباح اليوم، وسقطت قذيفة في مناطق مأهولة في وسط المدينة على بعد 50 مترا من مجمع الأمم المتحدة".

ودعا "جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين". ولفت إلى أن قدرات الأمم المتحدة على مساعدة المدنيين محدودة بسبب المخاوف الأمنية والصعوبات البيروقراطية.

المصدر: "سبوتنيك"