قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أسقطت ودمرت أكثر من 200 مقاتلة أوكرانية و131 مروحية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير، 202 مقاتلة، و 131مروحية، و205 1 مسيرات، و 338 صاروخا مضادا للطائرات، و 548 3 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 521 منظومة إطلاق صاروخية و 1947 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و3605 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة".

المصدر: نوفوستي