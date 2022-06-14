الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 350 من النازيين الأوكرانيين وتدمير مراكز قيادة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت خلال اليوم الماضي عن مقتل أكثر من 350 من النازيين وتدمير مراكز قيادة وإسقاط مقاتلتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش تمكن من تدمير ترسانة لسلاح المدفعية الأوكرانية وذخائر، من خلال استهدافها بصواريخ "كاليبر" بعيدة المدى.

واستهدف الطيران العملياتي والتكتيكي 101 نقطة ترتكز فيها القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية، كما تم تدمير 3 مراكز قيادة و13 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى، و6 قاذفات صواريخ "غراد" و14 مدفعية ميدانية و22 مركبة خاصة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بجمهورية دونيتسك الشعبية وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" في مقاطعة نيكولاييف، كما تم إسقاط 9 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير الماضي، 202 طائرة مقاتلة، و131 طائرة هليكوبتر، و1205 طائرات مسيرة، و338 منظومة صواريخ مضاد للطائرات، و 3548 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و521 قاذفة صواريخ متعددة، و 1947 قطعة مدفعية ميدانية، فضلا عن 3605 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع