المستشار الألماني: برلين ستوسع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وتزودها بأسلحة إضافية
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين ستوسع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وستزودها بأسلحة إضافية بينها نظام دفاع صاروخي ورادار لرصد المدفعية.
وقال شولتس في تصريح: "نعمل على توسيع دعمنا لأوكرانيا بشكل كبير، وسنزودها بنظام دفاع صاروخي حديث ورادار لرصد المدفعية".
في 8 يونيو الحالي، أعلن شولتز أن ألمانيا لن ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وتخطط لعمليات تسليم جديدة.
وأشار إلى أن ألمانيا زودت أوكرانيا بالأسلحة المضادة للصواريخ وناقلات الجند المدرعة والذخيرة.
المصدر: "إنترفاكس"