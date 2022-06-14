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المستشار الألماني: برلين ستوسع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وتزودها بأسلحة إضافية

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المستشار الألماني: برلين ستوسع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وتزودها بأسلحة إضافية
Gettyimages.ru
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين ستوسع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وستزودها بأسلحة إضافية بينها نظام دفاع صاروخي ورادار لرصد المدفعية.

وقال شولتس في تصريح: "نعمل على توسيع دعمنا لأوكرانيا بشكل كبير، وسنزودها بنظام دفاع صاروخي حديث ورادار لرصد المدفعية".

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في 8 يونيو الحالي، أعلن شولتز أن ألمانيا لن ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وتخطط لعمليات تسليم جديدة.

وأشار إلى أن ألمانيا زودت أوكرانيا بالأسلحة المضادة للصواريخ وناقلات الجند المدرعة والذخيرة.

 

المصدر: "إنترفاكس" 

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