المستشار الألماني: برلين ستوسع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وتزودها بأسلحة إضافية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين ستوسع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وستزودها بأسلحة إضافية بينها نظام دفاع صاروخي ورادار لرصد المدفعية.

وقال شولتس في تصريح: "نعمل على توسيع دعمنا لأوكرانيا بشكل كبير، وسنزودها بنظام دفاع صاروخي حديث ورادار لرصد المدفعية".

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في 8 يونيو الحالي، أعلن شولتز أن ألمانيا لن ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وتخطط لعمليات تسليم جديدة.

وأشار إلى أن ألمانيا زودت أوكرانيا بالأسلحة المضادة للصواريخ وناقلات الجند المدرعة والذخيرة.

المصدر: "إنترفاكس"