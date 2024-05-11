بايدن: وقف إطلاق النار في غزة ممكن "غدا" إذا أفرجت حماس عن الأسرى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ وقف إطلاق النار ممكن "غدا" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وخلال حفل لجمع التبرّعات أقيم خارج سياتل في منزل مدير تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت، قال بايدن بعد أن تجنّب الخوض في هذا الموضوع في ثلاث مناسبات مماثلة، إنّه "إذا أطلقت حماس سراح الأسرى فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غدا".

وشدد الرئيس الأمريكي في مكالمة هاتفية الأحد الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن التوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة "حماس" هو أفضل وسيلة لحماية حياة الرهائن الإسرائيليين في غزة.

هذا وانتهت أمس الخميس جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ونقلت القناة عن مصدر مصري رفيع أن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين" توصلا إلى هدنة في غزة.

المصدر: AFP