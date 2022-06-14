الدفاع الروسية تنشر لقطات للقطار "ينيسي" العسكري

نشرت الدفاع الروسية لقطات للقطار "ينيسي"، الذي أنشأه متخصصون من قوات السكك الحديدية بالمنطقة العسكرية المركزية بهدف الاستطلاع ونقل العتاد واستعادة المسارات في منطقة العملية.

وبحسب البيان، دخل قطار ينيسي الخاص حيز التشغيل. والغرض منه هو الاستطلاع الفني وإزالة الألغام، وكذلك ترميم مسار السكة الحديد والهياكل. فهو قطار خاص، مزود بأحدث التقنيات وقادر على مرافقة القطارات والبضائع، وإجراء الاستطلاع الفني وإزالة الألغام لأقسام السكك الحديدية .

كما لفت أحد المسؤولين العسكريين عن القطار إلى وجود مركبة قتالية مصممة لحماية قطار ينيسي الخاص. فعند تلقي إشارة إنذار، يتم فصل المركبة عن القطار، وإنزالها من المنصة لتباشر بملاحقة العدو أو أي خطر محدق عبر إطلاقها النيران.

المصدر: RT