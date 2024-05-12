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أردوغان يكشف سبب إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة

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أردوغان يكشف سبب إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سبب إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة والاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو الجدول الزمني المكثف للجانبين.

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وسائل إعلام: أردوغان لم يلغ زيارته للولايات المتحدة
وسائل إعلام: أردوغان لم يلغ زيارته للولايات المتحدة

وقال أردوغان في حديث لصحيفة "كاتاريميني" اليونانية: "تم تأجيل زيارتنا للولايات المتحدة بسبب عدم توافق الجداول الزمنية للطرفين. تعرفون أن الولايات المتحدة تستعد للانتخابات وأصبح جدول أعمال السيد بايدن مكثفا وتستمر برامجنا بنشاط على الصعيدين المحلي والدولي وتجري مثل هذه الزيارات في الوقت المناسب للطرفين".

وأضاف أن مناقشة الموعد المناسب لهذه الزيارة لا تزال مستمرة.

وردا على سؤال صحفي عما إذا يعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دور الوساطة في العلاقات التركية اليونانية أجاب أردوغان أن تركيا تؤيد الحفاظ على التوازن السياسي للولايات المتحدة في العلاقات بين تركيا واليونان.

وقال: "نعتقد أن النهج الذي يخلق أساسا للحوار البناء سيكون مفيدا بالإضافة إلى ذلك، توجد لدينا اتصالات مباشرة مع اليونان دون وسطاء وسيساعد الحفاظ على هذه الاتصالات وتطويرها في تطوير علاقاتنا".

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية التركية إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة في 9 مايو الجاري تم تأجيلها إلى موعد لاحق يناسب الطرفين".

المصدر: نوفوستي

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