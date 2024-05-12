الرئيس التشيكي: أوروبا سترد على روسيا بنفس الطريقة

أكد الرئيس التشيكي بيتر بافيل أن أوروبا سترد على سلوك روسيا بالطريقة نفسها، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى المواجهة مع روسيا على أنها جزء من الحياة اليومية.

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وقال بافيل في مقابلة مع صحيفة "دي برس": "عندما تتصرف روسيا بشكل بناء، يجب على أوروبا أن تفعل الشيء نفسه، وإذا تصرفت روسيا ضد مصالحنا، يجب أن نقاومها، لأن حياتنا وقيمنا بخلاف ذلك ستكونان تحت التهديد".

وأضاف أن المواجهة مع روسيا، وليس بالضرورة عسكرياً، ستصبح جزءا من الحياة اليومية.

وأشار إلى أن "البيانات التي يدلي بها المسؤولون الروس ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، فهم يشيرون إلى الرغبة في "استعادة العظمة الإمبراطورية للاتحاد السوفيتي"، ويجب أن نستعد لحقيقة أن روسيا لن تكون شريكا مسالماً".

وتعليقا على إمكانية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قال بافيل: "إن أوروبا يجب أن تكون مستعدة لتحمل المزيد من المسؤولية في مجال أمنها".

المصدر: تاس