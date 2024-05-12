بوريل يوجه طلبا ملحا إلى إسرائيل بخصوص العملية في رفح

شدد مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة التزام إسرائيل بضمان سلامة المدنيين في مدينة رفح وفقا لمبادئ القانون الدولي، ومنع إرغامهم على الخروج عنوة من المدينة.

وكتب بوريل في حسابه على منصة "إكس": "إن إرغام المدنيين على إخلاء رفح إلى مناطق غير آمنة أمر غير مقبول. وعلى إسرائيل الالتزام بموجب القانون الدولي بضمان سلامة المدنيين".

Forcing civilians to evacuate #Rafah to unsafe zones is intolerable.#Israel is bound by international law to provide safety to civilians.

We continue to urge Israel not to go ahead w/ a ground operation in Rafah.

This would further exacerbate an already dire humanitarian crisis. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 11, 2024

كما دعا إسرائيل إلى عدم القيام بعملية برية في رفح. مضيفا: "سيؤدي هذا إلى تأزيم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل".

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وفي ليلة الثلاثاء الماضي، توغلت القوات البرية الإسرائيلية في أطراف مدينة رفح الفلسطينية، وسيطرت على أراضي معبر رفح من جانب قطاع غزة.

ويقطن في رفح حوالي 1.4 مليون فلسطيني، والكثير منهم كان قد فرّ من القصف الإسرائيلي الذي يطال أجزاء أخرى من قطاع غزة

كما تؤكد الأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع فعليا تسليم المساعدات الإنسانية الدولية للمدنيين المتضررين في القطاع.

المصدر: RT