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بوريل يوجه طلبا ملحا إلى إسرائيل بخصوص العملية في رفح

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بوريل يوجه طلبا ملحا إلى إسرائيل بخصوص العملية في رفح
Globallookpress
رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل
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شدد مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة التزام إسرائيل بضمان سلامة المدنيين في مدينة رفح وفقا لمبادئ القانون الدولي، ومنع إرغامهم على الخروج عنوة من المدينة.

وكتب بوريل في حسابه على منصة "إكس": "إن إرغام المدنيين على إخلاء رفح إلى مناطق غير آمنة أمر غير مقبول. وعلى إسرائيل الالتزام بموجب القانون الدولي بضمان سلامة المدنيين".

كما دعا إسرائيل إلى عدم القيام بعملية برية في رفح. مضيفا: "سيؤدي هذا إلى تأزيم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل".

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وفي ليلة الثلاثاء الماضي، توغلت القوات البرية الإسرائيلية في أطراف مدينة رفح الفلسطينية، وسيطرت على أراضي معبر رفح من جانب قطاع غزة.

ويقطن في رفح حوالي 1.4 مليون فلسطيني، والكثير منهم كان قد فرّ من القصف الإسرائيلي الذي يطال أجزاء أخرى من قطاع غزة

كما تؤكد الأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع فعليا تسليم المساعدات الإنسانية الدولية للمدنيين المتضررين في القطاع.

المصدر: RT

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