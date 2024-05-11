 
مباشر

السيناتور الأمريكي ساندرز يطالب بوقف تواطؤ بلاده في الكارثة الإنسانية بغزة

أخبار العالم

السيناتور الأمريكي ساندرز يطالب بوقف تواطؤ بلاده في الكارثة الإنسانية بغزة
AFP
المعاناة في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية المتواصلة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ximd

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أنه لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار بالتواطؤ في كارثة غزة الإنسانية بعد توقف المساعدات الإنسانية، وفي ظل العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وكتب ساندرز في حسابه على منصة "إكس": "لم تصل أي مساعدات إنسانية تقريبا إلى غزة منذ 5 أيام. وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح إلى إغلاق المعابر الحدودية الرئيسية".

وأضاف: "لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود... الأطفال هناك يتضورون جوعا ولا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في التواطؤ في هذه الكارثة الإنسانية".

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: لا مؤشرات لدينا تؤكد نيّة إسرائيل اجتياح رفح
البيت الأبيض: لا مؤشرات لدينا تؤكد نيّة إسرائيل اجتياح رفح

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "في كل يوم يصبح فيه معبر رفح غير متاح لإدخال المساعدات الإنسانية، سيكون هناك المزيد من المعاناة وهذا يثير قلقنا العميق".

وقطع مستوطنون إسرائيليون يوم أمس الطريق أمام شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى قطاع غزة، في حادث ثان من نوعه خلال أسبوع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)