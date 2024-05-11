السيناتور الأمريكي ساندرز يطالب بوقف تواطؤ بلاده في الكارثة الإنسانية بغزة

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أنه لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار بالتواطؤ في كارثة غزة الإنسانية بعد توقف المساعدات الإنسانية، وفي ظل العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وكتب ساندرز في حسابه على منصة "إكس": "لم تصل أي مساعدات إنسانية تقريبا إلى غزة منذ 5 أيام. وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح إلى إغلاق المعابر الحدودية الرئيسية".

For five days, almost no humanitarian aid has gotten into Gaza. Israel's military operation in Rafah has closed both main border crossings.



No food, no water, no medicine, no fuel.



Children are starving.



The U.S. cannot continue to be complicit in this humanitarian disaster. — Bernie Sanders (@SenSanders) May 10, 2024

وأضاف: "لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود... الأطفال هناك يتضورون جوعا ولا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في التواطؤ في هذه الكارثة الإنسانية".

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من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "في كل يوم يصبح فيه معبر رفح غير متاح لإدخال المساعدات الإنسانية، سيكون هناك المزيد من المعاناة وهذا يثير قلقنا العميق".

وقطع مستوطنون إسرائيليون يوم أمس الطريق أمام شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى قطاع غزة، في حادث ثان من نوعه خلال أسبوع.

المصدر: RT