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مستوطنون يقطعون الطريق أمام قافلة مساعدات إنسانية متوجهة إلى غزة (فيديو)

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مستوطنون يقطعون الطريق أمام قافلة مساعدات إنسانية متوجهة إلى غزة (فيديو)
مستوطنون يقطعون الطريق أمام قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى غزة
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قطع مستوطنون إسرائيليون الطريق أمام شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى قطاع غزة، في حادث ثان من نوعه خلال أسبوع.

وأظهر مقطع فيديو الحجارة على طول الطريق المودي إلى القطاع المحاصر منذ أشهر.

كما ظهر تضرر العديد من السيارات الخاصة التي كانت تسير في المكان واضطرت للتوقف.

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون قبل أيام قافلة مساعدات متوجهة إلى غزة بالقرب من تقاطع اللطرون غرب رام الله، وحاولوا منعها من الوصول إلى القطاع.

المصدر: RT

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