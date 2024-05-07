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مستوطنون يهاجمون قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة (فيديو)

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مستوطنون يهاجمون قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة (فيديو)
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هاجم مستوطنون إسرائيليون بالقرب من تقاطع اللطرون غرب رام الله قافلة مساعدات متوجهة إلى غزة، وحاولوا منعها من الوصول إلى القطاع، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

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وأظهرت مقاطع مصورة عناصر من الشرطة يتشاجرون مع المستوطنين ويحاولون إبعادهم، فيما تمكن عدد منهم من إتلاف بعض المساعدات.

وبحسب "كان" العبرية، فقد شوهدت قافلة تضم أكثر من اثنتي عشرة شاحنة عالقة على الطريق، وقد أخذ بعض المتظاهرين الطعام والبضائع الأخرى من الشاحنات وألقوها وأتلفوها في الشوارع.

بدوره، أفاد موقع "واينت" العبري، بأن مواجهات اندلعت على الطريق السريع رقم 1 قرب تقاطع اللطرون، بعد أن أوقف نحو 250 متظاهرا العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وقد حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريق المتظاهرين بالقوة، لكن بعض المتظاهرين قاموا بإلقاء صناديق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية من بعض الشاحنات على الطريق.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية 

 

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