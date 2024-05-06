واشنطن تعلق على قبول حماس الهدنة مع إسرائيل وتوضح تفاصيل عن الخطوات اللاحقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة تعتبر أن الهدنة بين حركة "حماس" والسلطات الإسرائيلية "قابلة للتحقيق".

وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "وقف إطلاق النار قابل للتحقيق بشكل مطلق. وهناك خيار اتفاق قيد النظر حاليا من شأنه أن يسمح لنا بالتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن".

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وأضاف: "أما بالنسبة لرد "حماس"، فأنا لا أرغب في تقييمه حتى يتم إجراء دراسة أكثر تفصيلا وإتاحة الفرصة لإجراء مشاورات مع شركائنا بشأن هذا الأمر".

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة "حماس" على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة "حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب" بشأن وقف إطلاق النار في غزة. مشيرة إلى أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها "حماس" تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".

وأضافت الهيئة: "استلمت تل أبيب مساء اليوم الرد الرسمي لحماس وتقوم بدراسته".

المصدر: "نوفوستي"