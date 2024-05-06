"حماس" تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيانها: "أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة "حماس" على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

إقرأ المزيد

ومن جهتها أكدت مصادر إسرائيلية مشاركة في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس" لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن "عملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح يأتي في إطار العملية العسكرية المخطط لها في المنطقة".

وأشاروا إلى أنه "حتى يتم الانتهاء من الإخلاء وبدء العملية العسكرية، سيمر بعض الوقت، مما قد يسمح لحماس بتليين موقفها من أجل قبول الاتفاق".

وقال أحد المصادر للصحيفة الإسرائيلية: "المفاوضات لم تنته بعد. "حماس" لم ترسل لنا ردها بعد. إذا كان إيجابيا فإن عملية الإخلاء ستتوقف" كما نقل موقع i24news.

كما شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية الأحد الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن التوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة "حماس" هو أفضل وسيلة لحماية حياة الرهائن الإسرائيليين في غزة.

المصدر: RT