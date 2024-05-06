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"حماس" تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في غزة

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AFP
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
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أعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيانها: "أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة "حماس" على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

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ومن جهتها أكدت مصادر إسرائيلية مشاركة في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس" لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن "عملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح يأتي في إطار العملية العسكرية المخطط لها في المنطقة".

وأشاروا إلى أنه "حتى يتم الانتهاء من الإخلاء وبدء العملية العسكرية، سيمر بعض الوقت، مما قد يسمح لحماس بتليين موقفها من أجل قبول الاتفاق".

وقال أحد المصادر للصحيفة الإسرائيلية: "المفاوضات لم تنته بعد. "حماس" لم ترسل لنا ردها بعد. إذا كان إيجابيا فإن عملية الإخلاء ستتوقف" كما نقل موقع i24news

كما شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية الأحد الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن التوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة "حماس" هو أفضل وسيلة لحماية حياة الرهائن الإسرائيليين في غزة.

المصدر: RT

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