بعد تهديد الجيش الإسرائيلي.. مراسل RT يوثق نزوح آلاف الفلسطينيين من شرق رفح نحو الغرب (صور + فيديو)

وثق مراسل RT نزوح آلاف الفلسطينيين من شرق مدينة رفح نحو غربها منذ صباح يوم الاثنين بعد تهديد الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء وأيضا الغارات الجوية التي طالت مناطق شرقي المدينة.

وفي السياق أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني انتقال آلاف المواطنين من المناطق الشرقية لرفح نحو الغرب بعدما أمر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء بعض المناطق في المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال أسامة الكحلوت من غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر لوكالة فرانس برس "بعد اشتداد القصف، هناك آلاف المواطنين يتركون منازلهم في الشرق ويتجهون نحو الغرب".

RT

RT

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مناطق شرق مدينة رفح بالقرب من أحياء كانت قد تلقت أوامر إخلاء إلى مدينتي المواصي وخان يونس.

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كما وجه الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين أمرا لسكان المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بإخلائها تمهيدا لعمليات عسكرية سينفذها بالمنطقة المكتظة بعشرات آلاف النازحين والتي تضم مستشفى ومعبر رفح البري الرابط بين القطاع ومصر.

وقال الجيش في بيان إنه "بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي".

وأضاف: "هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت".

ونشر الجيش الإسرائيلي على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خرائط تبين طرق الاخلاء.

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ودعا الجيش سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المواصي حيث تم توزيع مناشير وإرسال رسائل نصية قصيرة فضلا عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية، بحسب البيان.

وأضاف أن الجيش "سيواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب ومنها تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين".

هذا، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا مصر ببدء عملية إجلاء السكان والنازحين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر إسرائيلي لم تذكر هويته، أن "استهداف حركة حماس لمعبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة الأحد مع تأخرها في الرد على الاقتراح الخاص باتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح رهائن، لم يترك خيارا سوى البدء في التحرك".

وحذرت الخارجية المصرية الاثنين من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح بجنوب غزة، لما ينطوي عليه "هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني".

المصدر: RT +وكالات