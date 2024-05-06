الجيش الإسرائيلي: عملية الإخلاء من شرق رفح تشمل نحو 100 ألف شخص

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملية إخلاء المناطق الشرقية لرفح تشمل نحو 100 ألف شخص، وذلك بعد دعوته السكان لمغادرتها تمهيدا لعملية برية محتملة في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش ردا على سؤال بشأن عدد من سيتم إخلاؤهم، إن "التقديرات هي نحو 100 ألف".

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان والنازحين في منطقة بلدية الشوكة وبأحياء: السلام، الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح للإجلاء الفوري والتوجه نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.

وقال المتحدث باس الجيش الإسرائيلي، إن "القوات ستعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن. كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر".

وحذر المتحدث من أن مدينة غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة، داعيا إلى الامتناع عن الرجوع شمالا من وادي غزة، كما حذر من عدم الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يصل عدد المقيمين في مدينة رفح إلى نحو 1,2 مليون شخص، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

المصدر: أ ف ب+ RT