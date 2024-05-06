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الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين لإخلاء مناطق محددة في رفح استعدادا لمهاجمتها

الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين لإخلاء مناطق محددة في رفح استعدادا لمهاجمتها

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين لإخلاء مناطق محددة في رفح استعدادا لمهاجمتها
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دعا الجيش الإسرائيلي السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبأحياء - السلام، الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح للإجلاء والتوجه نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.

 

ووجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نداء عاجلا إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبالأحياء - السلام الجنينة تبة زراع والبيوك في منطقة رفح بالبلوكات: 10-16- 28- 270، قائلا: "من أجل سلامتكم يناشدكم جيش الدفاع بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وأضاف: "جيش الدفاع سوف يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن. كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر".

وحذر المتحدث من أن مدينة غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة، داعيا إلى الامتناع عن الرجوع شمالا من وادي غزة، كما حذر من عدم الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

يتبع..

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