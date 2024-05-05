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16 قتيلا من عائلتين في غارات إسرائيلية على رفح

أخبار العالم العربي

16 قتيلا من عائلتين في غارات إسرائيلية على رفح
RT
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أعلنت فرق إنقاذ ومسعفون الأحد مقتل 16 شخصا من عائلتين في مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة، بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم استهدف معبر كرم أبو سالم وتبنته حركة حماس.

وأفادت فرق الدفاع المدني أنّ"حصيلة الشهداء في رفح وصلت الى 16 شهيداً، منهم 7 شهداء من استهداف عائلة العطار و9 شهداء من استهداف عائلة قشطة".

وأكدت مصادر طبية الحصيلة، مشيرة إلى أن الهجومين وقعا في "مخيم يبنا للاجئين وفي حي السلام في شرق رفح".

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع 3 جنود إسرائيليين في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

كما أعلن عن إصابة 3 جنود إصابات خطيرة في القصف الذي استهدف منطقة كرم أبو سالم.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجنود الذين قتلوا في القصف هم الرقيب رؤوفين أسولين، والرقيب إيدو تيستا، والرقيب تل شافيت.

المصدر: RT

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