كتائب القسام تنشر مشاهد قنص جندي إسرائيلي في غزة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد تظهر قنص جندي إسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة.

وأعلنت "كتائب القسام" في وقت سابق أنها استهدفت تحشدات للقوات الإسرائيلية في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أكثر من 10 جنود جرحى بينهم 4 في حالة خطيرة نتيجة القصف على منطقة "كرم أبو سالم"، موضحة أن "المروحيات هرعت لنقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية".

المصدر: RT