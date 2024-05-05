"كتائب القسام" تعلن مسؤوليتها عن قصف موقع "كرم أبو سالم" العسكري برشقة صاروخية من طراز "رجوم"

عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو يظهر رشقات صاروخية مكثفة من طراز "رجوم" على موقع "كرم أبو سالم" العسكري شرق مدينة رفح.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب "القسام" مشاهد من "إطلاق رشقة صواريخ "رجوم" على مقر قيادة العدو وتحشداته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح، ما أدى لإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح".

وتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في هجوم وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالخطير، بعد ظهر اليوم الأحد، حيث قصفت المقاومة الفلسطينية حشودا لقواته في موقع كرم أبو سالم ومحيطه.

وفي بيان آخر، أعلنت "كتائب القسام" أنها استهدفت تحشدات للقوات الإسرائيلية في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أكثر من 10 جنود جرحى بينهم 4 في حالة خطيرة نتيجة القصف على منطقة "كرم أبو سالم"، موضحة أن "المروحيات هرعت لنقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية".

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المصدر: RT