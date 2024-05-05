مشاهد توثق الأضرار الناجمة عن قصف "كتائب القسام" للقوات الإسرائيلية على محور "نتساريم"

قصفت "كتائب القسام" بالاشتراك مع "سرايا القدس" القوات الإسرائيلية المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ الـ "107" قصيرة المدى.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها: "إطلاق عدة قذائف هاون من العيار الثقيل على موقع كسوفيم العسكري".

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الحدث في كرم أبو سالم غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في قطاع غزة، وتم استدعاء المروحيات والطائرات إلى منطقة الحادث لإجلاء المصابين".

وانتشر مقطع فيديو يوثق نقل مروحيات إسرائيلية لجنود مصابين بعد قصف "كتائب القسام" لموقع كرم أبو سالم قرب قطاع غزة.

هذا وأعلنت "كتائب القسام" في وقت سابق، استهدافها لتجمعات القوات الإسرائيلية المتواجدة في محور "نتساريم" وبالقرب من كيبوتس (حوليت) بصواريخ وقذائف الهاون.

المصدر: RT