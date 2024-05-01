فيديو... "كتائب القسام" تقصف تجمعات قوات إسرائيلية بالصواريخ وقذائف الهاون

أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، يوم الأربعاء، استهدافها لتجمعات القوات الإسرائيلية المتواجدة في محور "نتساريم" وبالقرب من كيبوتس (حوليت) بصواريخ وقذائف الهاون.

ونشرت "القسام" على قناة "تيليغرام" مقاطع فيديو تظهر استهدافها لقوات إسرائيلية متمركزة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

كذلك استهدفت "كتائب القسام" تجمعات لقوات إسرائيلية بالقرب من كيبوتس "حوليت" بمنظومة الصواريخ "رجوم".

المصدر: RT