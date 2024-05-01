ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 34568 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 34568 قتيلا، والمصابين إلى 77765 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها اليوم الأربعاء: "ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و57 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حرب على غزة، تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ونزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT