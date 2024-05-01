قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة

أفاد مراسل RT بأن القصف الإسرائيلي استهدف اليوم عدة مناطق في قطاع غزة بينها شارع الجلاء وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين.

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وذكر مراسلنا، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عددا من القتلى والجرحى".

وأوضحت مصادر طبية أنه تم "انتشال 3 شهداء و4 جرحى بينهم أطفال عقب قصف المنزل في شارع الجلاء".

واستهدفت غارات من طائرة حربية إسرائيلية مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم، حي الصبرة وسط غزة، وحي الزيتون جنوب شرق، وحي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأفادت مصادر طبية بوفاة مواطنة متأثرة بإصابتها في قصف مدفعي استهدف شرقي مدينة رفح جنوبي غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 34535 شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 77704 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مختلف مناطق القطاع الذي نزح 85% من سكانه عن مناطقهم حسب هيئات ومنظمات أممية.

المصدر: RT