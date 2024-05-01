مسؤول أممي يحذر من أن اجتياح إسرائيل رفح سيكون "مأساة تفوق الوصف"

حذر مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أن اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح، الواقعة جنوب قطاع غزة والمكتظة بأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، سيكون "مأساة تفوق الوصف".

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان يوم الثلاثاء، إن "الحقيقة هي أن شن عملية برية في رفح سيكون ببساطة مأساة تفوق الوصف. ما من خطة إنسانية بإمكانها أن تعكس هذا الواقع، وكل ما عدا ذلك هو مجرد تفاصيل".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجددا عزمه على اجتياح مدينة رفح التي يقول إنها آخر معقل لحركة حماس في قطاع غزة.

من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، من أن الهجوم على رفح سيكون له تأثير مدمر على الفلسطينيين بغزة وتداعيات خطيرة على المنطقة.

ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في قطاع غزة.

وقال: "يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتفادي مجاعة من صنع الإنسان يمكن منعها تماما"، مشددا على أنه لا يجوز استهداف القوافل والمرافق الإنسانية والأفراد والأشخاص المحتاجين.

المصدر: وكالات