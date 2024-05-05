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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم (صورة)
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد مصرع 3 جنود إسرائيليين في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

وأفادت الإذاعة العبرية بأن الجنود الذين قتلوا في القصف هم الرقيب رؤوفين أسولين، والرقيب إيدو تيستا، والرقيب تل شافيت.

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وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مسؤوليتها عن قصف موقع "كرم أبو سالم" العسكري برشقة صاروخية.

وعرضت "القسام" مقطع فيديو يظهر رشقات صاروخية مكثفة من طراز "رجوم" على موقع "كرم أبو سالم" العسكري شرق مدينة رفح.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجوم بالخطير، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الحدث في كرم أبو سالم غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في قطاع غزة، وتم استدعاء المروحيات والطائرات إلى منطقة الحادث لإجلاء المصابين".

وانتشر مقطع فيديو يوثق نقل مروحيات إسرائيلية لجنود مصابين بعد قصف "كتائب القسام" لموقع كرم أبو سالم قرب قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم (صورة)

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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