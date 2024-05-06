وزير الخارجية الأردني يحذر من "خطر مجزرة أخرى في رفح" مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه يجب على المجتمع الدولي كله التحرك فورا لمنع أي هجوم إسرائيلي على رفح وتهجير سكانها، محذرا من "خطر مجزرة أخرى".

وأوضح الصفدي أن "الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح".

يواجه الفلسطينيون خطر مجزرة أخرى تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح. يجب على المجتمع الدولي كله التحرك فورا لمنعها. فشله في منع هذه المجزرة سيكون وصمة عار لن تمحى. عار على النظام الدولي أن تظل الحكومة الاسرائلية ترتكب المجازر دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 6, 2024

ودعا إلى "تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمنع أي مجزرة أخرى"، موضحا أن "فشل المجتمع الدولي في منع هذه المجزرة سيكون وصمة عار لن تمحى".

كما أضاف: "عار على النظام الدولي أن تظل الحكومة الإسرائيلية ترتكب المجازر دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها".

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، بأن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا مصر، ببدء عملية إجلاء السكان والنازحين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وجددت بلجيكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي رفض أي هجوم إسرائيلي محتمل على رفح والتهجير القسري لسكانها.

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المصدر: RT