بلجيكا تحذر إسرائيل من التداعيات الخطيرة لعمليتها العسكرية في رفح

أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح تحمل تداعيات خطيرة، داعية دول الاتحاد الأوروبي للتحرك بشأن ذلك.

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية: "إن الهجوم العسكري على رفح من شأنه أن يقتل مئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال الذين ليس لديهم مفر".

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وأضافت: "سيكون لهذا الإجراء تأثير مدمر على الفلسطينيين في غزة وتداعيات خطيرة على الضفة الغربية المحتلة والمنطقة بأكملها، ولا يسعني إلا أن أكرر دعوة الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل بعدم شن هجوم عسكري في رفح".

وأعربت وزيرة الخارجية البلجيكية عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف، وطالبت بضرورة احترام الحقوق الإنسانية والقانون الدولي، وأكدت على ضرورة العمل الدولي المشترك على إيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية، يقوم على حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس وزراء بلجيكا، بيترا دي سوتر، اليوم الاثنين، أن "الأوامر الإسرائيلية لإجلاء المواطنين والنازحين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والإعلان عن الاجتياح سيؤدي إلى مجزرة".

وقالت بيترا دي سوتر، إن بروكسل "تعمل على فرض المزيد من العقوبات ضد إسرائيل".

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، بأن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا مصر، ببدء عملية إجلاء السكان والنازحين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام بلجيكية