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بلجيكا تبدأ مناقشة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إسرائيل

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بلجيكا تبدأ مناقشة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إسرائيل
Globallookpress Philipp von Ditfurthdpa
صورة أرشيفية
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قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلجيكا بدأت مناقشات حول عقوبات تجارية محتملة للاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف شخص.

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وأضاف دي كرو، وفق ما نقلته عنه صحيفة "سوار" البلجيكية، أن الحكومة البجيكية "قررت بالفعل قبل بضعة أسابيع فرض عقوبات تجارية على إسرائيل. ولكن إذا فرضت بلجيكا هذه العقوبات بنفسها، فإن طرق التجارة ستتغير ببساطة. لهذا نناقش منذ عدة أسابيع مع دول أوروبية أخرى، كيف يمكننا القيام بذلك".

وأشار دي كرو إلى أنه "يجب حل هذه المشكلة دون الإعلان عنها بصوت عال. لقد أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مع إسرائيل، والتي تتضمن شروطا تتعلق بحقوق الإنسان".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين للمرة الأولى بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر: Le Soir

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