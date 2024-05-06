غالانت عن الهجوم على رفح: لم يعد لدينا خيار آخر

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن، أنه لم يعد أمام إسرائيل خيار سوى شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة.

وفي مكالمة هاتفية خلال الليل، أطلع غالانت نظيره الأمريكي على وابل الصواريخ التي أطلقت من رفح على موقع للجيش الإسرائيلي على الحدود.

وحسب بيان صدر عن مكتب غالانت فإن "الوزير شرح الجهود العديدة التي تبذلها إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار، وقال إن حماس ترفض في هذه المرحلة أي اقتراح من شأنه أن يسمح بذلك".

وشدد غالانت على أنه "لم يكن هناك خيار آخر وهذا يعني بدء العملية الإسرائيلية في رفح".

وأضافت الوزارة: "شكر غالانت وزير الدفاع الأمريكي على التعاون الوثيق، وشدد على أن الولايات المتحدة لها دور مهم في دفع الحوار من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن عملية إخلاء المناطق الشرقية لرفح تشمل نحو 100 ألف شخص، وذلك بعد دعوته السكان لمغادرتها تمهيدا لعملية برية محتملة في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يصل عدد المقيمين في مدينة رفح إلى نحو 1,2 مليون شخص، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT