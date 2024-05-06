مصادر عبرية: رد حماس الإيجابي على مقترح الصفقة سيؤدي لوقف إسرائيل عملية إخلاء رفح

أفاد موقع i24news العبري بأنه من المتوقع وصول مدير "CIA" ويليام بيرنز إلى إسرائيل اليوم الاثنين، لمحاولة استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس وتأجيل عملية اجتياح رفح

وقال أحد المصادر الإسرائيلية المشاركة في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس" لصحيفة "يسرائيل هيوم": "المفاوضات لم تنته بعد، حماس لم ترسل لنا ردها إلى الآن، وإذا كان إيجابيا فإن عملية الإخلاء ستتوقف".

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وأضاف، أنه من المتوقع أن يصل رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى إسرائيل اليوم الاثنين لمحاولة استئناف المفاوضات وتأجيل عملية رفح.

وأكد المصدر أن "عملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح تأتي في إطار العملية العسكرية المخطط لها في المنطقة".

وأشار إلى أنه "حتى يتم الانتهاء من الإجلاء وبدء العملية العسكرية، سيمر بعض الوقت، مما قد يسمح لحماس بتليين موقفها من أجل قبول الاتفاق".

كما شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية الأحد الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن التوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة "حماس" هو أفضل وسيلة لحماية حياة الرهائن الإسرائيليين في غزة.

المصدر: "i24news"