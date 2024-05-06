مسؤول أوروبي كبير يدعو العالم للتحرك ومنع إسرائيل من اجتياح رفح وتهجير سكانها

حذر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من هجوم إسرائيل البري على رفح وتهجير سكانها كونه يحمل المزيد من القتل والمجاعة.

وكتب بوريل الاثنين على منصة "إكس": "أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين من رفح" جنوب القطاع "تنذر بالأسوأ والمزيد من الحرب والمجاعة".

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وأضاف: "إنه أمر غير مقبول وينبغي على إسرائيل أن تتراجع عن الهجوم البري وأن تنفذ قرار مجلس الأمن رقم 2728".

ورأى بوريل أنه "بوسع الاتحاد الأوروبي، بل ينبغي عليه بالتعاون مع المجتمع الدولي، أن يتحرك لمنع مثل هذا السيناريو".

كما حذرت الخارجية المصرية اليوم الاثنين من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح بجنوب غزة، لما ينطوي عليه "هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني".

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين أيضا أنها تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية خاصة الأمريكية، لمنع اجتياح رفح.

ودعا الجيش الإسرائيلي في وقت سابق السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبأحياء السلام، الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح للإجلاء والتوجه نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.

المصدر: وكالة "آكي"