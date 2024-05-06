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أول تعليق إسرائيلي رسمي بعد موافقة "حماس" على مقترح عقد صفقة مع إسرائيل

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أول تعليق إسرائيلي رسمي بعد موافقة
AP
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة "حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب" بشأن وقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن تل أبيب تنتظر وصول ردها لدراسته.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها حماس تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".

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كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في مجلس الحرب أن "بيان حماس محاولة تضليلية لتصوير إسرائيل على أنها متعنّتة".

وأوضحت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن "المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن استنتاجات بعيدة المدى لا توافق عليها إسرائيل، كما أنه يشمل تنازلات لا توافق عليها".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية "استلمت تل أبيب مساء اليوم الرد الرسمي لحماس وتقوم بدراسته".

هذا وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن "حماس وافقت على الصفقة، الآن هو الوقت المناسب للحكومة لإعادة الأسرى إلى الوطن"، محذرين من "احتجاجات واسعة تؤدي لحرق البلاد".

وأعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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