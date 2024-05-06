غزة.. فرحة عارمة بين أوساط النازحين في رفح بعد إعلان حماس قبول مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

عمت الفرحة بين أوساط النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد إعلان حركة حماس مساء الاثنين قبول مقترح وقف إطلاق النار.

كما أعرب الفلسطينيون في محيط مستشفى الكويت التخصصي بغزة عن فرحتهم العارمة بعد البيان الذي أصدرته حماس.

ووثقت عدسة RT في القطاع الفلسطينيين وهم يحتفلون بهذا الإعلان.

وأعلنت حركة حماس مساء الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت في بيان: "أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

وصرح القيادي في حماس طاهر النونو: "وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى".

وكان وفد حماس قد أجرى محادثات في القاهرة على مدى يومين بشأن إنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، ثم عاد إلى قطر الأحد لإجراء مشاورات مع القيادة السياسية للحركة.

المصدر: RT