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وسائل إعلام عبرية تكشف عن "خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب"

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام عبرية تكشف عن
Globallookpress
من الدمار الذي يخلفه الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أشهر.
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة نوقشت مؤخرا في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وستطرح على الحكومة وسط انتقادات الجيش للقيادة السياسية لعدم اتخاذها قرارات بشأن قطاع غزة ما بعد الحرب.

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وذكرت النشرة المسائية لقناة "كان" أن الخطة تتضمن "إدارة مدنية" إسرائيلية في قطاع غزة لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، من قبل منسق نشاط الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

وأيضا سيتم توفير الخدمات لسكان غزة من خلال شركات عربية خاصة. وبحسب الخطة، فإن السيطرة على القطاع ستنتقل في نهاية المطاف إلى جهات محلية "غير معادية لإسرائيل".

ولذلك، انهمكت الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية في محادثات واجتماعات مع أطراف معنية لصياغة هذه الخطة. وكانت إسرائيل قد أجرت في السابق محادثات مع مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية وأحد المقربين من أبو مازن، الجنرال ماجد فرج، للمساعدة في بناء آلية ما بات يعرف بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

المصدر: "مكان"

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