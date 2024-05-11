نصفها يذهب للكويت.. أستراليا تعتزم وقف تصدير أغنامها بحلول أواسط 2028

أعلن وزير زراعة أستراليا العمل على خطة حكومية لمنع تصدير الغنم الحي إلى الخارج بهدف تحقيق قيمة مضافة لهذه الثروة في البلاد وخلق مزيد من فرص العمل محليا.

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وقال الوزير موراي وات لقناة ABC: "تخطط الحكومة الأسترالية لحظر تجارة تصدير الأغنام الحية اعتبارا من 1 مايو 2028".

وأضاف: "سيصاحب التراجع التدريجي للتصدير الذي يستمر على فترة 4 سنوات، تقديم مبلغ 107 ملايين دولار من الدعم الحكومي لصالح الشركات وزيادة القدرة الإنتاجية".

وكشف الوزير عن نية تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان لضمان تطبيق الحظر بحلول عام 2028.

بدورها، أعربت جماعات ناشطة في مجال "حقوق الحيوان" عن ترحيبها بهذه الخطوة الحكومية. واعتبرت لين برادشو، رئيسة "جمعية أستراليا الغربية لوقف القسوة على الحيوانات"، أنه "يوم تاريخي للرفق بالحيوان في أستراليا".

يشار إلى أن أستراليا صدرت أكثر من 593 ألف رأس من الأغنام في عام 2023، ذهب نصفها تقريبا إلى دولة الكويت، التي كانت أكبر مستورد للأغنام.

المصدر: نوفوستي